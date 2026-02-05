Saronnese

UBOLDO – Il piano di riqualificazione del nucleo antico di Uboldo deve fare i conti con un ostacolo imprevisto che ne rallenta la tabella di marcia. Durante le attività nell’area dove sorgevano i ruderi demoliti lo scorso anno, è stata rilevata una fuoriuscita di carburante da un vecchio container abbandonato. L’incidente ha costretto l’amministrazione comunale a modificare le priorità del cantiere, rendendo necessario un intervento immediato di risanamento ambientale.

L’area interessata è quella dell’ex Rebelot, destinata a trasformarsi in un nuovo spazio pubblico con parcheggi e aree verdi. Per far fronte alla contaminazione, la giunta ha dovuto attingere ai fondi precedentemente stanziati per il recupero del comparto, circa 250 mila euro complessivi. Come spiegato dall’assessore all’ecologia Carlo Copreni, si è trattato di una scoperta del tutto inattesa che ha richiesto lo stanziamento d’urgenza di risorse specifiche per la bonifica del suolo, garantendo comunque l’obiettivo finale di integrare l’area nel tessuto storico ristrutturato.

L’iter operativo, seguito in stretta collaborazione tra il comune e i tecnici dell’Arpa, seguirà un protocollo rigido suddiviso in più passaggi: il primo step prevede l’arresto definitivo della perdita e l’eventuale posizionamento di barriere assorbenti per circoscrivere la macchia di idrocarburi, in un secondo momento esperti del settore effettueranno carotaggi per prelevare campioni di terra e determinare con precisione la profondità della penetrazione del gasolio e infine, una volta definita l’estensione del danno, si procederà probabilmente con lo scavo del terreno inquinato, che verrà smaltito come rifiuto speciale e sostituito con materiale inerte pulito.

Nonostante la volontà dell’amministrazione di procedere speditamente, la durata del blocco dipenderà dalla complessità delle operazioni. Se la situazione dovesse rivelarsi meno grave del previsto, potrebbero bastare poche settimane, in caso contrario, i lavori potrebbero protrarsi per mesi. L’assessore Copreni ha comunque ribadito che la priorità assoluta resta il completamento della riqualificazione del centro, rassicurando sulla determinazione nel risolvere l’emergenza nel minor tempo possibile per riconsegnare l’area alla cittadinanza.

(foto d’archivio)

