VENEGONO SUPERIORE – Come comportarsi per strada, come rapportarsi con persone sconosciute, quando e in quali casi chiamare il 112 o il 118. Sono alcune delle domande poste dagli alunni delle classi prime della scuola Ferrarin nel corso dell’incontro “Sicuri insieme. Impariamo a proteggerci”, che si è svolto lunedì 2 febbraio. L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’assessore alla sicurezza del Comune di Venegono Superiore Filomena Chiariello, del comandante della polizia locale Antonio Borgo, di Protezione civile con Giosuè Cava e dei referenti del controllo del vicinato Francesca Prada e Maurizio Alessi.

Durante l’incontro sono stati affrontati in modo concreto e diretto diversi temi legati alla sicurezza personale e alla prevenzione, con particolare attenzione alle situazioni che i ragazzi possono incontrare nella vita quotidiana. Gli studenti si sono dimostrati attenti, partecipi e coinvolti, confermando l’importanza e la necessità di percorsi informativi e formativi di questo tipo all’interno delle scuole.

All’iniziativa ha espresso il proprio apprezzamento anche il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, che ha ringraziato la dirigenza scolastica per l’opportunità offerta agli studenti di approfondire temi fondamentali legati alla sicurezza e alla consapevolezza civica.

