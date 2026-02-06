Città

SARONNO – Celebrare l’inclusività e la diversità: anche la scuola dell’infanzia don Marzorati ricorda la giornata dei calzini spaiati, che cade il primo venerdì di febbraio. Ogni bambino è invitato ad andare a scuola con calzini di colori diversi, simbolo della bellezza della diversità e di inclusione.

Alla don Marzorati, in particolare, i calzini sono stati stesi in classe su un pezzo di spago: diverse lunghezze, fantasie, colori e persino materiali. Un simpatico e molto efficace per dimostrare come la diversità sia parte della quotidianità. I bimbi della don Marzorati imparano così un importante valore di rispetto ed empatia, contro il bullismo e l’esclusione sociale, anche citando le parole di Moni Ovadia: “La diversità è la base su cui si costruisce ogni vera uguaglianza”.

La Giornata dei calzini spaiati è una ricorrenza che si celebra in diversi paesi del mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’accettazione delle differenze e la promozione della diversità, a tutto tondo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09