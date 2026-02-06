Basket Dr1, oggi Cistellum in casa contro Luino. Tradate riceve Sedriano
CISLAGO – Dopo sei vittorie consecutive e la sconfitta dello scorso weekend in casa contro la Osal di Novate Milanese (68-74) il Cistellum Cislago cerca oggi una immediata rivincita per restare ai vertici nel girone D del campionato di basket maschile Dr1. L’appuntamento è fissato alle 21 al Palaceriani di via Stazione a Cislago, l’avversario di turno – è la 5′ giornata di ritorno di regular season – è la Pallacanestro Virtus Luino.
In campo, in casa, anche lo Sportlandia Tradate che riceve, alle 21.15, l’Ardens Sedriano; gara alla palestra di via Oslavia a Tradate.
Classifica
Mastini Turbigo 28 punti, Cistellum Cislago 26, Draghi Gorlazy 22, Ardor Bollate, Arlunese e Ardens Sedriano 20, Castronno, Sportlandia Tradate e Asa Cinisello 16, Virtus Luino, Bk Paderno Dugnano e Osal Novate 14, Ambrosetti Daverio e Cusano Milanino 6.
