SARONNO – Torna in campo la Robur Saronno capolista nel campionato di basket maschile serie Dr2, che questa sera alle 21.30 gioca in trasferta contro la squadra B dei Legnano Knights. Incontro da non perdere, con saronnesi primi e legnanesi secondi in graduatoria. L’appuntamento è fissato allo Knights apalce di via Parma 77 a Legnano, arbitri designati per l’incontro sono Brendan Perera Warnakulasuriya Dinith di Varese e Marco Liberali di Cardano al Campo.

Robur Saronno 24 punti, Legnano Knights 22, Bosto 2016 Varese e Malnate 20, La Sportiva Gavirate e Laveno Valcuvia 18, Cassano Magnago e Pallacanestro Busto Arsizio 16, Canegrate e Bk School Cavaria con Premezzo 14, Csg Busto Garolfo 12, Emmedl Elegy Legnano 8, Resistor Osl Garbagnate 6, Fluimac Lonate Ceppino 2.

