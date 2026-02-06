Comasina

CESANO MADERNO – Un ingente quantitativo di rifiuti ingombranti è stato rinvenuto nella mattinata di ieri in via Cavour, nel quartiere Binzago. L’abbandono, composto in particolare da elementi di una camera da letto, è stato segnalato in una zona centrale della città, interessata recentemente da interventi di riqualificazione urbana.

Il comune ha fatto sapere che, dopo aver verificato che non si trattava di un ritiro prenotato a domicilio, è intervenuto immediatamente attivando il servizio per la rimozione delle discariche abusive. Sono inoltre in corso accertamenti per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Negli ultimi mesi, la polizia locale ha già identificato e sanzionato diversi autori di abbandoni sul territorio comunale, anche grazie alla collaborazione dei cittadini. L’amministrazione invita chiunque abbia visto qualcosa o disponga di immagini utili a contattare la polizia locale scrivendo all’indirizzo [email protected].

Il comune ricorda che l’abbandono dei rifiuti è un illecito sanzionato dalla legge e sottolinea che sono disponibili servizi regolari per lo smaltimento, come il ritiro a domicilio su prenotazione e il conferimento presso la piattaforma ecologica comunale.

