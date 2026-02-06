Cogliate

COGLIATE – Un gesto semplice, concreto, carico di significato. È così che due cogliatesi hanno deciso di rispondere, nel loro piccolo, alla tragedia di Capodanno a Crans Montana, donando i propri capelli per la realizzazione di protesi destinate agli ustionati nel drammatico incidente.

Tutto è partito dalla titolare del negozio Eveline di Sara Beretta a Cogliate. “Ho preso spunto da delle colleghe che hanno pubblicato questa iniziativa, mi sono documentata sui vari canali e dopo aver appurato che era una iniziativa “reale” ho deciso di aderire”. Da qui la scelta di mettersi a disposizione con un post molto semplice sui social. “L’azienda svizzera Rolph AG – ha spiegato la cogliatese – da anni impegnata nella raccolta di capelli per la creazione di parrucche destinate ai malati oncologici, ha infatti lanciato una vera e propria “cordata” solidale per realizzare protesi dedicate alle vittime dell’incidente di Crans Montana”.

Una chiamata a cui anche Cogliate ha deciso di rispondere. Nell’attività di Sara Beretta a chi sceglie di donare viene offerto il taglio e la piega. I requisiti sono semplici: capelli lunghi almeno 25 centimetri, naturali, non colorati né decolorati.

E sono già stati due i ragazzi che hanno aderito. Sul bancone, accanto alle ciocche già raccolte, il biglietto racconta meglio di qualsiasi parola il senso dell’iniziativa: “Verde… come la speranza di donare un sorriso alle vittime dell’incidente di Crans Montana. Grazie. Diego ed Alessandra per il vostro coraggio”.

La disponibilità alla raccolta continua: “Attendo ancora una settimana se dovessero esserci ancora donazioni e poi inizio a spedire ciò che ho raccolto, se ne arriveranno ancora spedirò nuovamente”. Un gesto che parte da Cogliate, ma che guarda lontano, unendo mani, capelli e speranza.

