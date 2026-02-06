Saronnese

GERENZANO – Un ringraziamento pubblico ai volontari del Gruppo Presepe per l’impegno dimostrato anche quest’anno. È quello espresso dal sindaco Stefania Castagnoli (foto), che ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa realizzata nel cortile di Palazzo Fagnani, dove per il secondo anno consecutivo è stato allestito un grande presepe.

Un’opera che, nel periodo natalizio, ha contribuito ad arricchire il paese e a trasformare uno spazio pubblico in un luogo di incontro per cittadini, famiglie e visitatori, portando un messaggio di pace, condivisione e speranza.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha ricordato anche la targa di ringraziamento ricevuta dal gruppo nei giorni scorsi, definendola simbolo di una collaborazione autentica tra associazioni e istituzioni, considerata fondamentale per la crescita culturale e sociale della comunità.

Il sindaco ha espresso l’auspicio che questa collaborazione possa proseguire negli anni, rafforzando una tradizione come quella del presepe, capace di unire generazioni diverse e di trasmettere valori profondi.

A nome dell’amministrazione comunale, Stefania Castagnoli ha quindi rinnovato il proprio grazie a tutti i componenti del Gruppo Presepe per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati, ricordando come la comunità si costruisca “insieme”.

