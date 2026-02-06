I più letti di ieri: ancora fiaccola olimpica, telecamere davanti alla stazione, tensioni con l’abusivo della baracca e un gioco del liceo Legnani
6 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 5 febbraio, grande attenzione per quanto sta accadendo nell’area della stazione, tra telecamere e riprese che hanno incuriosito i passanti, ma anche per le tensioni legate all’abusivo della baracca e alle preoccupazioni dei residenti. Spazio poi ai progetti per la formazione e allo sport, con un importante successo a livello regionale.
Telecamere e troupe davanti alla stazione hanno attirato sguardi e domande: tra curiosità e ipotesi, prende forma l’idea che si tratti di un esperimento legato al format “The Show”, con riprese che hanno animato la zona per diverse ore.
Saronno, telecamere e riprese davanti la stazione. Candid o esperimento dei The show in arrivo?
Nuova escalation nella vicenda dell’abusivo della baracca, con Paolo Bocedi che dà voce alla paura delle vittime e torna a puntare l’attenzione su una situazione che continua a generare tensione e richieste di maggiore sicurezza.
Saronno, nuova escalation dall’abusivo della baracca: Bocedi dà voce alla paura delle vitttime
La fondazione Daimon all’ex Luini: primi commenti e progetti dopo la cessione.
Saronno, Fondazione Daimon all’ex Luini per formare, per consolidare, innovare e crescere
Grande risultato per l’atletica leggera: il saronnese Carlo Giacometti conquista il titolo regionale nel salto con l’asta, confermandosi tra i protagonisti della disciplina e portando a casa un successo di prestigio.
