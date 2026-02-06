SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 5 febbraio, grande attenzione per quanto sta accadendo nell’area della stazione, tra telecamere e riprese che hanno incuriosito i passanti, ma anche per le tensioni legate all’abusivo della baracca e alle preoccupazioni dei residenti. Spazio poi ai progetti per la formazione e allo sport, con un importante successo a livello regionale.

Telecamere e troupe davanti alla stazione hanno attirato sguardi e domande: tra curiosità e ipotesi, prende forma l’idea che si tratti di un esperimento legato al format “The Show”, con riprese che hanno animato la zona per diverse ore.

Nuova escalation nella vicenda dell’abusivo della baracca, con Paolo Bocedi che dà voce alla paura delle vittime e torna a puntare l’attenzione su una situazione che continua a generare tensione e richieste di maggiore sicurezza.

La fondazione Daimon all’ex Luini: primi commenti e progetti dopo la cessione.

Grande risultato per l’atletica leggera: il saronnese Carlo Giacometti conquista il titolo regionale nel salto con l’asta, confermandosi tra i protagonisti della disciplina e portando a casa un successo di prestigio.