Cronaca

SARONNO / LOMAZZO – Nuovo episodio di criminalità a bordo dei convogli della linea ferroviaria Saronno-Como, dove anche in tempi recenti si sono già verificati fatti analoghi ai danni dei viaggiatori. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Lomazzo dopo la denuncia presentata da una studentessa di 23 anni, originaria del Pakistan, che ha riferito di essere stata aggredita e derubata del telefono cellulare nel pomeriggio di martedì mentre viaggiava su un treno Trenord diretto a Como e che era partito da Milano.

Secondo quanto raccontato ai militari, la giovane era salita alla stazione di Rovellasca quando, poco prima dell’arrivo a Lomazzo, sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che le avrebbe strappato il cellulare, spingendola per poi riuscire a fuggire. Un episodio che configurerebbe quindi una rapina. La vittima non ha riportato conseguenze fisiche. L’aggressore è stato descritto come uno straniero di circa trent’anni. I carabinieri stanno ora effettuando le verifiche, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in stazione e nelle vicinanze, nella speranza di identificare il responsabile.

(foto archivio: la stazione di Lomazzo)

06022026