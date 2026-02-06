Città

SARONNO – Torna il Repair Cafè e lo fa nella nuova sede del Centro Sociale della Cassina. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 febbraio, dalle 14,30 alle 18,30, negli spazi di via Prampolini 2, che ospiteranno anche le prossime edizioni grazie alla disponibilità dell’associazione che gestisce il centro.

Come da tradizione, l’iniziativa offre gratuitamente ai cittadini la possibilità di riparare e imparare a riparare piccoli e grandi oggetti di uso quotidiano. Un’occasione concreta per promuovere la sostenibilità ambientale, ridurre gli sprechi e ottenere anche un risparmio economico. I volontari del Repair Cafè accolgono i partecipanti, analizzano insieme i guasti e provano a rimettere in funzione gli oggetti portati.

Si possono portare piccoli elettrodomestici, computer, oggetti elettrici, biciclette, capi di abbigliamento, tessuti scuciti o bucati, oggetti in legno e ceramica, oltre a giocattoli. L’iniziativa continua ad attirare non solo saronnesi, ma anche residenti dei comuni vicini e di Milano e Varese. Chi ha competenze tecniche ed è interessato a collaborare è sempre il benvenuto, ma anche chi non ha nulla da riparare può partecipare: l’ambiente informale e accogliente è uno degli aspetti più apprezzati.

La prima giornata del Repair Cafè nella nuova sede, la prima del 2026, ha fatto registrare un bilancio molto positivo. Nel pomeriggio sono state effettuate 20 riparazioni: 10 concluse con successo, alcune rinviate per la mancanza dei pezzi di ricambio e altri oggetti risultati non riparabili. Tra gli interventi più particolari, la riparazione di tre fontanelle per gatti e di un estrattore per succhi, oltre a elettrodomestici, una vecchia macchina da cucire e alcune casse amplificate. I complimenti sono arrivati sia dai partecipanti sia dall’Associazione del Centro Sociale, in particolare dal presidente Lenzi, ringraziato per l’accoglienza e per lo spazio messo a disposizione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09