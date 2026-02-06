SARONNO – Clown, miti antichi e spettacoli di strada trasformano il centro in un palcoscenico diffuso. Prosegue il viaggio dell’Olympic Fringe Festival, il percorso culturale e artistico che attraversa la provincia di Varese celebrando i valori olimpici. Nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio la manifestazione fa tappa in città, con un programma pensato per coinvolgere famiglie, curiosi e appassionati di teatro di strada.

Sabato 7 febbraio il tema è “La fiera di Olimpia”, omaggio alle antiche fiere popolari dove l’arte incontrava il pubblico tra acrobati e mimi. In calendario la parata tematica musicale in stile luna park con clown, trampolieri, giocolieri e biciclette d’epoca, in programma 10,30-11 e 15,30-16,10, con partenza da Villa Gianetti e passaggio in piazza Libertà e corso Italia. In piazza Libertà va in scena “Il sogno di un clown”, spettacolo poetico e surreale con una grande luna luminosa, 11,50 e 18. In piazza Avis spazio a “Il circo di Pongo”, tra mimo ed equilibrismo, 12,20 e 17, mentre in piazza Indipendenza “Clown Fantastik” anima il pubblico con momenti di improvvisazione, 12,35 e 17,25.

Domenica 8 febbraio il programma è dedicato al mito greco e all’armonia tra corpo e mente. La parata tematica musicale diventa una processione luminosa con costumi LED e trampolieri, 15,30-16,10, lungo il percorso Villa Gianetti, piazza Libertà, via Portici, via S. Cristoforo, via Cavour e corso Italia. In piazza Avis “Incanto”, con trampoli, pole dance e mano a mano, è previsto 17, seguito da “Dream” in piazza Indipendenza, 17,25. Gran finale in piazza Libertà con “Aria Show”, spettacolo aereo con giochi di luce, 18.

Dopo Saronno il festival proseguirà a Busto Arsizio 14-15 e 22 febbraio, Gallarate 28 febbraio e 1 marzo, Luino 7-8 marzo e Varese 14-15 marzo.

