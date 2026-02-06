Cronaca

SARONNO – L’auto non c’è più, rimossa al termine dei soccorsi, ma il punto dell’impatto è visibile. La corteccia dell’albero porta i segni profondi dello schianto e, ai suoi piedi, restano frammenti dell’auto. Accanto, un mazzo di fiori appoggiato al tronco racconta il dolore di chi è tornato qui dopo la tragedia.

Stamattina, verso le 11, amici e familiari dei due ragazzi morti nell’incidente della notte si sono ritrovati in viale Europa. In silenzio, ancora increduli, hanno voluto lasciare un pensiero nel luogo dove Emanuele Accomando di Garbagnate, 24 anni, e Michele Forastieri di Caronno Pertusella, 22 anni, hanno perso la vita.

Il tratto di strada conserva i segni dell’urto violento: parti meccaniche sull’erba, la terra smossa, il tronco scurito e scalfito. Stamattina in viale Europa non c’è solo il solito viavai delle auto. Alcuni automobilisti rallentano e fanno il segno della croce, qualcuno arrivando dal parcheggio dell’area commerciale si ferma per pochi istanti, in un raccoglimento spontaneo.

Intanto sui social si susseguono messaggi di cordoglio e dolore, ma soprattutto di incredulità per una tragedia che ha colpito i due giovani amici. Commenti, ricordi e parole di affetto raccontano lo smarrimento di chi fatica ad accettare quanto accaduto. La comunità resta scossa. Le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso.

Tragedia a Saronno, scontro mortale nella notte: deceduto un 22enne e un 24enne

