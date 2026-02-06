Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Solaro relativa al centro sportivo G. Scirea:

“Il centro sportivo comunale G. Scirea è un’eccellenza per Solaro, costruito con risorse pubbliche e grazie all’impegno di tutta la comunità. Ma dietro questa eccellenza si nasconde una scelta politica sbagliata, che oggi crea una grave disparità.

Da una parte una società privata, che gestisce tennis e paddle, può fare bar e ristorazione è ha una convenzione favorevole, dall’altra le società sportive del territorio, che svolgono un ruolo sociale fondamentale (accolgono bambini e ragazzi, soprattutto quando le scuole sono chiuse, vivono solo delle quote d’iscrizione), non possono nemmeno vendere un caffè o una colazione. Tutto questo a causa di una convenzione accettata e sottoscritta dalla maggioranza che governa Solaro, che vieta alle società sportive qualsiasi attività di ristoro, se non in rarissimi casi autorizzati.

Il risultato? Niente entrate extra, meno risorse per le manutenzioni (già oggi carenti), meno servizi per famiglie e utenti e un evidente vantaggio per il privato a scapito dello sport sociale.

E’ giusto favorire un soggetto privato penalizzando chi lavora ogni giorno per la comunità? E’ questa l’idea di equità e sport della maggioranza?

Per Forza Italia Solaro la risposta è no. Chiediamo la modifica immediata della convenzione, per restituire dignità, autonomia e pari opportunità alle società sportive del territorio. Continueremo inoltre a vigilare con attenzione sulla sicurezza del centro sportivo.

Un luogo frequentato quotidianamente da bambini, ragazzi e famiglie non può essere lasciato a controlli insufficienti o all’improvvisazione. La sicurezza è una responsabilità politica che questa amministrazione non deve sottovalutare.”

(foto d’archivio)

