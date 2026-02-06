Solaro

SOLARO – Il gruppo di prima alfabetizzazione di donne straniere attivo a Solaro ha ricevuto una menzione speciale al premio alla virtù civica denominato Panettone d’Oro. Sabato 31 gennaio l’assessora all’Educazione Francesca Tramarin e la consigliera comunale con deleghe ad Inclusione e Pari opportunità Stafania Marruchi hanno rappresentato l’amministrazione comunale al teatro Parenti di Milano accompagnando le insegnanti volontarie del progetto. Caratteristica distintiva del premio assegnato, promosso e organizzato dal Coordinamento Comitati Milanesi è che esso è destinato a chi, con un comportamento costante nel tempo, abbia manifestato una concreta rispondenza ai principi del vivere civico. Solidarietà, attenzione al territorio e all’ambiente, rispetto reciproco, tutela dei più deboli ed emarginati, rispetto della cultura e della tradizione civica e difesa dei diritti dei cittadini sono alcune delle virtù civiche che possono rendere meritevoli le persone del premio.

Stefania Marruchi, consigliera comunale con deleghe all’Inclusione e Pari opportunità: “Questo progetto è nato qualche anno fa su proposta dell’Amministrazione ed il riconoscimento ottenuto premia la competenza professionale, la preparazione culturale, ma soprattutto il profondo senso di umanità e di accoglienza autentica che da sempre caratterizza le docenti. La capacità di prendersi cura dell’altro, di riconoscerne le necessità a volte ancor prima che vengano espresse, di promuovere unione e reciproca comprensione sono le coordinate entro le quali queste meravigliose volontarie si muovono. Come consigliera e come persona le ringrazio dal più profondo del cuore per la preziosa opera che svolgono per il nostro paese”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09