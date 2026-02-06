iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un’operazione della Squadra Mobile nei boschi dello spaccio tra Morazzone e Castiglione Olona, nella serata di martedì, si è conclusa con momenti di forte tensione. I poliziotti sono stati infatti costretti a esplodere un colpo di pistola in aria per disarmare un marocchino di 38 anni, risultato irregolare sul territorio e senza fissa dimora, che avrebbe reagito impugnando un machete.

L’uomo avrebbe opposto resistenza anche durante le fasi dell’arresto, arrivando a mordere a una mano un agente. Oltre al possesso dell’arma e della sostanza stupefacente rinvenuta in zona, gli è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

06022026