Cronaca

TRADATE – Aggredito senza un motivo apparente davanti a una scuola cittadina. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è ora al centro delle indagini dei carabinieri della tenenza di Tradate, dopo la denuncia presentata dal ferito per lesioni personali. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’esterno dell’istituto in attesa di un nipote quando da un’auto, fermatasi poco distante, sarebbe sceso un individuo che lo avrebbe colpito con un paio di pugni, per poi allontanarsi rapidamente.

Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha medicato l’uomo, trovato con una maschera di sangue. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Galmarini, dove gli sono stati assegnati dieci giorni di prognosi. Il ferito avrebbe riferito di non conoscere l’aggressore e di non riuscire a spiegarsi il motivo dell’attacco. I militari stanno ora cercando eventuali testimoni e valutando anche la possibilità di acquisire immagini dalle telecamere della zona, un’area peraltro piuttosto frequentata e non lontana dal centro.

06022026