Cronaca

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – GARBAGNATE La passione per i motori, condivisa e coltivata negli anni, è uno dei tratti che univa Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due giovani rimasti vittime del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in viale Europa.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiavano, un’Audi Rs3, ha terminato la sua corsa contro un albero dopo aver perso il controllo. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a Emanuele Accomando, nato nel 2001 e residente a Garbagnate Milanese, e a Michele Forastieri Cosenza, classe 2003, residente a Caronno Pertusella, morti sul colpo.

I soccorsi si sono attivati immediatamente, con l’arrivo di ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Saronno, ma ogni tentativo di salvare i due giovani si è rivelato inutile. I vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Entrambi erano conosciuti tra amici e appassionati come grandi amanti delle auto, del tuning e del mondo dei motori. Emanuele era saldatore e Michele operaio e condividevano anche l’interesse per le Vespe e le moto.

Questa mattina, venerdì, amici e familiari si sono ritrovati proprio nel punto dell’incidente per un momento silenzioso e carico di dolore. Sul luogo dove si è consumata la tragedia sono stati lasciati fiori e piccoli segni di affetto. Un pellegrinaggio spontaneo, fatto di abbracci, ricordi condivisi e sguardi increduli, ma anche del bisogno di cercare un perché davanti a una perdita che ha scosso profondamente Saronno e i comuni di origine dei due ragazzi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09