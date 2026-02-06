Volley

SARONNO – Riparte il campionato maschile di serie B di volley, oggi in campo anche le formazioni locali. Reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro Sassuolo, in questa 14′ giornatadi campionato la Rossella Ets Caronno trova il Ciriè, si gioca alle 20 al palasport caronnese di via Uboldo 100. “Primo incontro del girone di ritorno e per Caronno ed è subito big match – ricordano i dirigenti del Caronno – I nostri gialloblù, infatti, affrontano tra le mura domestiche i piemontesi di Ciriè, diretti inseguitori in classifica. Capitan Milani e compagni devono dimostrare di essere squadra ambiziosa e tenace per puntare al bottino pieno”.

Anche Saronno è pronto a ripartire, incontro casalingo alle 18, al Paladozio di via Biffi, contro Albisola. La Miretti Limbiate riceve Novi, alle 20 al palsport di via Tolstoj mentre Res Volley Mozzate ospita i Diavoli rosa, al palasport di piazza Trattati di Roma a Mozzate, con inizio alle 20.30.

In classifica la Rossella Caronno è prima con 30 punti, segue Res Volley Mozzate con 28 parimerito con Ciriè. Saronno è ottova con 19 punti, Miretti Limbiate quattordicesima con 7 punti.

