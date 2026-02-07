Città

SARONNO – Una sabbietta naturale e senza profumo per aiutare la piccola Glenda nel suo percorso di cura. È l’appello lanciato dall’Enpa Varese Valle Olona per sostenere la gattina, reduce da tre interventi chirurgici e ora impegnata in una lunga convalescenza in attesa di una nuova operazione all’intestino.

La micina aveva iniziato a frequentare un giardino privato a Rovello Porro insieme alla mamma e alla sorellina. I proprietari dell’abitazione hanno segnalato ai volontari la presenza di un problema serio. Dopo il recupero, i veterinari hanno diagnosticato un grave prolasso. Da allora Glenda è stata operata tre volte e ora attende un quarto intervento, che si spera possa essere risolutivo.

Nel frattempo l’associazione sta seguendo con attenzione la sua quotidianità. Oltre a un’alimentazione specifica, per la gestione post operatoria è necessaria una sabbia particolare: naturale, non profumata e non agglomerante. Questo materiale permette di mantenere pulita la zona interessata dall’intervento perché non si attacca al pelo e consente una migliore igiene.

La sabbia richiesta ha un costo elevato e per questo i volontari chiedono un aiuto concreto alla comunità, con donazioni del prodotto necessario per garantire a Glenda le migliori condizioni durante la convalescenza. Un piccolo gesto che può fare la differenza nel percorso di cura della gattina.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09