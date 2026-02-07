Basket

SARONNO – Impresa impossibile per la Robur Saronno, impegnata nel campionato di basket maschile serie B Interregionale? Stasera, sabato, i saronnesi sono di scena in casa al Palaronchi di via Colombo dove trovano il quotato Pizzighettone, che rincorre il salto di categoria mentre i biancazzurri, che in questo inizio di 2026 hanno sempre perso, sono penultimi in graduatoria. Compito loro cercare di sovvertire i pronostici.

Arbitri designati sono Michel Bavera di Desio e Valerio Venezia di Sedriano.

Classifica

Sangiorgese 30 punti, Mazzoleni Pizzighettone 26, Allianz Social Osa Milano, Riso Scotti Pavia e Oleggio Magic 22, Gallarate 18, Orobica Bergamo, Nervianese e Campus Varese 16, Bocconi Milano e 7 Laghi Gazzada 14, Marnatese 12, Derthona 10, Robur Saronno 8, Sansabasket 6.

