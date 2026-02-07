Sport

SARONNO – Per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, la Robur Saronno ospita al PalaRonchi la seconda forza del girone, Pizzighettone, squadra molto forte e lanciatissima verso i playoff.

Gli ospiti partono nel miglior modo possibile, dodici punti nel giro di un paio di minuti senza sbagliare nemmeno un tiro e già +10. Saronno accusato il colpo si registra in difesa e rimane in scia, 12-18 a fine primo quarto.

Nel secondo tempino, la Robur rientra completamente in partita con energia in difesa e coi canestri importanti di Pellegrini e Fioravanti. La tripla di Pavese dall’angolo firma il primo vantaggio di serata per i biancoazzurri (26-23 a 5’40’’). Ancora il nr. 15 dall’angolo, poi Acunzo da lontano fanno 35-29. Ci pensa un elegantissimo Samija a smorzare subito l’entusiasmo saronnese con due formidabili triple nell’ultimo minuto del primo tempo che si conclude 35-35.

Terzo quarto, regna sovrano l’equilibrio, motori ad alti giri per entrambe le compagini che si rispondono colpo su colpo. L’esperienza di Ndiaye aiuta molto Pizzighettone a non far fuggire una Robur in gran spolvero trainata offensivamente dal solito Pellegrini (top scorer di serata con 22 punti di cui 9 nel terzo periodo). Ma ancora una volta Samija tira fuori dal cilindro un sensazionale gioco da 4 punti sul gong per il 50-52.

Ventura ne mette sei in fila per il 56-52 a sei minuti dal termine. Di colpo, peró, l’offensiva saronnese si inceppa completamente e vengono fuori gli ospiti con un sanguinoso parzialone di 12-0 nel giro di centoventi secondi, 56-64, mancano quattro minuti e tutto sembra già ormai ben delineato. Il gruppo peró si compatta e decide che non è ancora il momento di mollare, si puó ancora fare qualcosa di grande. Pavese, Pellegrini e tre tiri liberi di Molteni fanno 65-67 a un minuto dalla sirena finale. Segala con maestria piazza il tiro dalla media del +4, trenta secondi rimasti. Pellegrini riparte come un razzo e mette il floater. Sulla rimessa da fondo campo degli ospiti che conducono a +2, Saronno non spende il fallo sistematico e riesce a triplicare benissimo Tolasi, Molteni gli sradica la palla dalle mani e alza la parabola che si infila nella retina subendo anche il fallo. Esplode l’entusiasmo del PalaRonchi, Molteni con freddezza non sbaglia il tiro libero dell’inaspettato vantaggio e fa 70-69. Pizzighettone ha l’ultima azione per cercare di vincerla, azione ben costruita ma il tiro di Mana si spegne sul ferro. Pellegrini prende rimbalzo e la butta in avanti dove non ci sono canotte biancoazzurre, Samija raccoglie e prova a penetrare ma trova la granitica difesa di Fioravanti che subisce sfondamento e fa alzare ancora di più i decibel nel palazzetto. Gli ospiti, dopo aver recuperato incredibilmente un altro pallone a un paio di secondi dalla sirena, riescono ancora a costruirsi un’ultima preghiera da centrocampo ma il tiro di Segala è fuori misura. Dopo mille peripezie, è finita davvero, Saronno batte Pizzighettone 70-69.

Che partita giocata dalla squadra di coach Ansaloni. Di intensità, di voglia, di qualità. Ma soprattutto di cuore, perchè rimontare contro uno dei roster più validi della categoria dopo aver subito un parziale devastante non è da tutti. Una vittoria che significa tanto dopo l’inizio complicatissimo del girone di ritorno, un successo che puó dare tanto a livello di morale e consapevolezza delle proprie potenzialità.

Settimana prossima c’è un’altra sfida dall’altissimo tasso di difficoltà sul parquet della Sangiorgese capolista. Palla a due domenica 15 febbraio alle 18.

Pellegrini 22, Zimonjic 4, Molteni 8, Ventura 9, Acunzo 7, Pavese 10, Presotto 4, Redaelli 2, Fioravanti 4, Panceri n.e., Alexa n.e., Tolotti n.e.

07022026