Calcio 2′ cat: poker Dal Pozzo nell’anticipo del sabato sera
7 Febbraio 2026
LAINATE – Poker del Dal Pozzo nell’anticipo del sabato sera del campionato di calcio Seconda categoria. Al centro sportivo di Lainate, davanti ad un pubblico molto numeroso, il successo 4-1 dei gialloverdi, che volano in classifica. Si è giocato per la 20′ giornata: ad aprire le danze il gol di Barone 21′ del primo tempo, poi ancora una volta mattatore il bomber del Dal Pozzo, Maggiore. Oggi le altre gare del girone, per quanto concerne le formazioni locali, Pro Juventute-Robur Legnano e Osaf-Amor sportiva.
In classifica guida la Polisportiva Orpas con 43 punti, segue la Robur a 42 e Dal Pozzo a 38 punti.
(foto da Facebok: festa del Dal Pozzo coi tifosi dopo il successo di sabato sera)
