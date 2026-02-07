Calcio

SOLBIATE ARNO – Inizia nel migliore dei modi l’avventura del nuovo allenatore Roberto Gatti, tecnico d’esperienza già visto alla guida della Caronnese, sulla panchina della Solbiatese. Nell’anticipo d’Eccellenza del sabato, i nerazzurri hanno infatti superato l’Arconatese al Chinetti, ottenendo un successo importante anche sul piano morale dopo il recente cambio in panchina.

La squadra ha mostrato carattere e determinazione, trovando il vantaggio nel finale di primo tempo con il solito Barbosa. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Puka, tornato protagonista dopo i problemi fisici. Buona anche la prova di Guidetti, schierato dal primo minuto, mentre non erano disponibili Cocuz e Gabrielli.

Per l’Arconatese, invece, una gara sottotono: dopo un avvio vivace, la capolista ha faticato a reagire allo svantaggio, trovando il gol solo nella seconda parte della ripresa con Nigro. Il ko non cambia comunque la situazione in vetta, con l’Arconatese che resta saldamente al comando con ampio margine.

Per la Solbiatese, invece, il successo rappresenta un segnale importante anche in ottica playoff.

Solbiatese-Arconatese 2-1

Reti: 44’ pt Barbosa (S), 7’ st Puka (S), 30’ st Nigro (A).

Classifica

Arconatese 53 punti, Solbiatese 41, Caronnese 38, Legnano e Vergiatese 36, Fbc Saronno 35, Rhodense e Magenta 34, Lentatese 29, Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Mariano e Sedriano 26, Altabrianza 23, Sestese 21, Arcellasco 20, Vigevano 18, Ardor Lazzate 17.

(foto archivio: mister Roberto Gatti)

07022026