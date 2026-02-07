Calcio Eccellenza, Fbc Saronno: rifinitura al Matteotti, domenica sfida playoff con il Magenta
7 Febbraio 2026
SARONNO – Ultimi preparativi oggi al centro sportivo di via Sampietro per l’Fbc Saronno di mister Danilo Tricarico, impegnato nella rifinitura in vista del big match di Eccellenza in programma domenica pomeriggio allo 14.30 sul campo dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi.
I biancocelesti si preparano ad affrontare il Magenta in una sfida di alta classifica tra due formazioni che guardano con decisione alla zona playoff. Un appuntamento importante, che potrebbe pesare nella corsa alle posizioni di vertice. Nelle ultime ore la società saronnese ha anche lanciato un appello ai tifosi tramite i social, invitandoli a sostenere la squadra sugli spalti. Nel messaggio viene ricordato che la rifinitura si è svolta al rinnovato centro sportivo Matteotti e che al Gianetti arriverà il Magenta allenato da Maurizio Ganz, con in rosa anche gli ex biancocelesti Fasoli e Mondoni.
L’invito è chiaro: essere presenti per spingere il Saronno in un confronto che si preannuncia intenso e combattuto.
Anticipo di sabato: Solbiatese-Arconatese 2-1. Reti: 44’ pt Barbosa (S), 7’ st Puka (S), 30’ st Nigro (A).