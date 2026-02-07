Calcio

SARONNO – Ultimi preparativi oggi al centro sportivo di via Sampietro per l’Fbc Saronno di mister Danilo Tricarico, impegnato nella rifinitura in vista del big match di Eccellenza in programma domenica pomeriggio allo 14.30 sul campo dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi.

I biancocelesti si preparano ad affrontare il Magenta in una sfida di alta classifica tra due formazioni che guardano con decisione alla zona playoff. Un appuntamento importante, che potrebbe pesare nella corsa alle posizioni di vertice. Nelle ultime ore la società saronnese ha anche lanciato un appello ai tifosi tramite i social, invitandoli a sostenere la squadra sugli spalti. Nel messaggio viene ricordato che la rifinitura si è svolta al rinnovato centro sportivo Matteotti e che al Gianetti arriverà il Magenta allenato da Maurizio Ganz, con in rosa anche gli ex biancocelesti Fasoli e Mondoni.

L’invito è chiaro: essere presenti per spingere il Saronno in un confronto che si preannuncia intenso e combattuto.

Anticipo di sabato: Solbiatese-Arconatese 2-1. Reti: 44’ pt Barbosa (S), 7’ st Puka (S), 30’ st Nigro (A).

Classifica

Arconatese 53 punti, Solbiatese 41, Caronnese 38, Legnano e Vergiatese 36, Fbc Saronno 35, Rhodense e Magenta 34, Lentatese 29, Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Mariano e Sedriano 26, Altabrianza 23, Sestese 21, Arcellasco 20, Vigevano 18, Ardor Lazzate 17.

07022026