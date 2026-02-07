Calcio

CERIANO LAGHETTO – Anticipo serale per il Dal Pozzo nella ventesima giornata del campionato di Seconda categoria. La formazione di Ceriano Laghetto, che in questa stagione disputa le gare casalinghe al centro sportivo comunale di Lainate, scende in campo oggi contro la Legnanese in un confronto diretto d’alta classifica.

Il Dal Pozzo arriva all’appuntamento da quarto in graduatoria, mentre la Legnanese occupa la quinta posizione. Una sfida quindi importante per restare nelle zone alte e provare a conquistare tre punti pesanti.

All’andata fu la Legnanese a imporsi con un gol arrivato negli ultimi minuti, un episodio che rende la gara odierna ancora più attesa e sentita. Dal Pozzo che ha lanciato l’appello ai tifosi, chiedendo sostegno e partecipazione sugli spalti.

Il match si gioca sabato 7 febbraio con fischio d’inizio alle 20.30 al centro sportivo comunale di Lainate, in via Cagnola 2.

