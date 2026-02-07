Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Svolta in arrivo per il completamento della nuova biblioteca di via Ariosto a Caronno Pertusella. Dopo lo stop forzato dei lavori, la macchina amministrativa si è rimessa in moto per individuare l’impresa che dovrà ultimare quella che è stata definita la futura “casa della cultura” cittadina.

L’interesse attorno al progetto resta alto: su un totale di 120 aziende che hanno risposto alla manifestazione d’interesse iniziale, sono 104 quelle giudicate idonee a partecipare alla procedura di gara. Il passo successivo vedrà il coinvolgimento della Centrale unica di committenza (Cuc) di Saronno, incaricata di gestire la selezione dell’offerta più vantaggiosa per far ripartire effettivamente le opere.

Il progetto ha subito una brusca battuta d’arresto a causa di gravi inadempienze da parte del consorzio precedentemente incaricato. Come chiarito dal sindaco Marco Giudici durante l’ultimo consiglio comunale, l’amministrazione è stata costretta a procedere con la risoluzione contrattuale dopo che numerosi richiami erano rimasti inascoltati. Ad oggi, infatti, risulta completato solo il 10% degli interventi previsti dal piano originale. Il primo cittadino ha inoltre precisato che, nonostante il fermo, non sono state avviate azioni legali né da parte del comune né dal consorzio estromesso; la priorità attuale è quantificare il lavoro svolto finora per poter rimettere a bando la parte restante del progetto.

L’opera ha un valore economico rilevante, con una spesa complessiva fissata a poco più di 5,7 milioni di euro. Gran parte del finanziamento, circa 3 milioni di euro, proviene dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinati alla rigenerazione urbana, rendendo il completamento della struttura ancora più strategico per il bilancio e lo sviluppo del territorio

(foto d’archivio)

