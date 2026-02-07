iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 31 gennaio, nell’ambito della fiera MIDOExibithion 2026, si è svolta la cerimonia di premiazione del “Sergio Cereda Eyewear Design Award”, riconoscimento internazionale dedicato ai giovani talenti emergenti nel design dell’occhialeria.

Il premio è stato istituito per ricordare Sergio Cereda, pioniere del design italiano dell’eyewear, originario di Castiglione Olona e scomparso nel 2023. L’iniziativa è promossa dalla Ross Viva Family Foundation in collaborazione con Mido, su impulso di Harvey Ross, fondatore di Viva International Group e Hmr Holdings, oltre che Ceo di Optyx Retail Group, insieme alla famiglia Cereda.

Il concorso è rivolto a studenti e giovani designer under 30, iscritti o recentemente diplomati in scuole di design, con l’obiettivo di sostenere creatività, formazione e innovazione nel settore, seguendo la visione e la passione che hanno caratterizzato il lavoro di Cereda.

Con la seconda edizione il premio ha assunto una dimensione internazionale, aprendo le candidature anche alle scuole di design estere. Il tema proposto ha invitato i partecipanti a esplorare il dialogo tra sport, design e cultura della montagna, con le Dolomiti come riferimento simbolico e concreto, anche per la vicinanza al Cadore, territorio legato alla storia dell’industria italiana dell’occhialeria.

I tre finalisti hanno ricevuto un premio in denaro. La classifica finale ha visto al primo posto Giada Tosana, al secondo Elisa Albertini e al terzo Mahra Mustafa. L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento ai partecipanti e alla famiglia Cereda, Ivana, Caterina e Stefania, per l’invito e per aver condiviso una cerimonia dedicata alla memoria e al futuro del design dell’occhialeria.

