Saronnese

UBOLDO – Il comune di Uboldo si appresta a vivere da protagonista le imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina grazie alla partecipazione di due suoi concittadini, Paolo Aiello e Omar Zanella, selezionati come ufficiali di gara per le competizioni di pattinaggio di velocità. Si tratta di un traguardo di grande prestigio che vede la comunità locale rappresentata in uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.

I due arbitri sono conosciuti in città proprio per il loro lavoro durante il palio cittadino: Zanella è noto rappresentante della contrada del Taron, mentre Aiello di San Cosma. Sui social emerge molto orgoglio dedicato ai due uboldesi, già giocosamente ingaggiati per arbitri del tiro alla fune dagli organizzatori del palio cittadino per la prossima edizione.

Nonostante Aiello svolga abitualmente la funzione di giudice arbitro, in questa occasione olimpica ricoprirà il ruolo di giudice di incrocio lungo i due rettilinei. Il suo compito sarà fondamentale per garantire la regolarità della gara, verificando che i pattinatori seguano il percorso stabilito e rispettino tutte le norme tecniche per evitare infrazioni o sanzioni. Omar Zanella, invece, sarà impegnato come assistente dello starter, occupandosi delle delicate procedure che precedono la partenza degli atleti.

Il legame dei due arbitri con questa disciplina è nato circa sette anni fa, quasi per caso, per supportare le attività sportive delle rispettive figlie. Da un iniziale aiuto volontario è scaturito un percorso di crescita che li ha portati ai massimi livelli. Un esempio dell’eccellenza raggiunta in questo sport dalla famiglia Aiello è rappresentato dalla figlia di Paolo: la giovane, oggi ventunenne, fa parte della top ten mondiale della specialità, anche se purtroppo non potrà gareggiare in queste Olimpiadi a causa di un infortunio al ginocchio che ne ha compromesso la qualificazione.

