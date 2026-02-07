SARONNO – Strade senza cartacce, marciapiedi puliti, nessun mozzicone né rifiuti abbandonati. Una città ordinata, curata, quasi insolita rispetto alla quotidianità. È la Saronno che un 45enne lettore racconta di aver visto negli ultimi giorni, parlando di quello che definisce “un effetto collaterale inatteso” legato al passaggio della fiamma olimpica.

“Lo confesso: non sono uno sportivo e non ero particolarmente interessato all’evento. Ma lungo il percorso della torcia ho notato qualcosa che mi ha colpito: niente sporco, nemmeno i soliti ricordini dei cani. Una città davvero al meglio. E la mattina del passaggio, nonostante la pioggia, c’erano spazzatrici un po’ ovunque”.

Da qui nasce una domanda semplice e diretta: “Se è possibile avere una città così pulita per un evento, perché non mantenerla sempre allo stesso livello o quanto meno perchè non alzare il livello?”

Il lettore propone anche alcune possibili soluzioni. “Se le pulizie ordinarie non sono sufficienti, perché non programmare interventi straordinari nelle zone più critiche? E perché non utilizzare meglio le segnalazioni dei residenti, magari con sistemi basati sull’intelligenza artificiale, per capire dove intervenire prima? Se il problema continua, si potrebbero usare anche le fototrappole”.

Il confronto con alcune aree del territorio è inevitabile. “Se la fiamma fosse passata dalla tangenzialina, avrebbe trovato un degrado difficile da giustificare”. Ma la riflessione va oltre i singoli eventi: “Saronno vuole essere un polo attrattivo per il territorio, capace di richiamare visitatori dal milanese, dal comasco e dalle Groane. Ma possiamo davvero accoglierli tra due file di rifiuti abbandonati?”

Una conclusione che riassume il senso della segnalazione: “La Saronno migliore esiste. L’abbiamo vista in questi giorni. Ora la sfida è mantenerla così il più a lungo possibile”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09