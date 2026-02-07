Cronaca

SARONNO – Un dolore condiviso, fatto di silenzi, abbracci e messaggi di vicinanza. La morte improvvisa di Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza ha unito amici, conoscenti e intere comunità in un lutto collettivo, segnato dall’incredulità e dalla difficoltà di accettare una tragedia che ha spezzato due giovani vite.

L’incidente è avvenuto nella notte, poco prima delle 2, in viale Europa. Un’Audi Rs3 ha perso il controllo lungo il rettilineo ed è finita contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. I carabinieri della compagnia di Saronno hanno eseguito i rilievi e stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e gli accertamenti sono tuttora in corso. Si è ora in attesa della definizione della data dei funerali.

Le vittime sono Emanuele Accomando, nato nel 2001, formalmente residente a Garbagnate Milanese ma domiciliato con la madre nel quartiere Bariola di Caronno Pertusella, e Michele Forastieri Cosenza, classe 2003.

Emanuele aveva frequentato lo Ial e poi l’Ipsia Parma, conseguendo il diploma di saldatore. Era alla guida da circa un anno. Amici e parenti lo ricordano per la grande passione per i motori: auto, moto e Vespa, raduni in città e lunghe ore trascorse con gli amici a parlare di meccanica e preparazioni. Un interesse condiviso anche con Michele, che con lui passava molto tempo, spesso insieme sulle strade del territorio.

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Il Comitato Pro Bariola ha scritto: “Il Comitato Pro Bariola porge le più sentite condoglianze alle famiglie. Riposino in pace”. Parole di vicinanza sono arrivate anche dall’amministrazione comunale di Caronno Pertusella, guidata dal sindaco Marco Giudici, dal quartiere Bariola e da diverse realtà locali.

Particolarmente sentito il messaggio dell’Airoldi Calcio Femminile: “Tutta l’Airoldi Calcio Femminile si stringe al dolore della nostra piccola Greta e dell’intera famiglia Forastieri Cosenza per la tragica perdita del fratello Michele. Sentite condoglianze”.

Intanto, in viale Europa, continua il via vai di amici, conoscenti e anche di persone che non li conoscevano direttamente. Fiori, biglietti e momenti di raccoglimento raccontano una comunità che si stringe attorno alle famiglie, unita dal dolore e dal desiderio di condividere il lutto e la vicinanza in un momento così difficile.

