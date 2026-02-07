Cronaca

SARONNO – CARONNO – GARBAGNATE – Sono stati fissati i funerali di Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due giovani morti nel tragico incidente avvenuto nella notte di venerdì in viale Europa a Saronno. Le cerimonie si terranno nei prossimi giorni a Garbagnate Milanese e Caronno Pertusella, mentre continua il cordoglio di amici, familiari e delle comunità colpite dalla tragedia.

I funerali di Emanuele Accomando, 24 anni, si svolgeranno invece martedì 10 febbraio alle 10,30 nella chiesa del Beato Schuster a Garbagnate Milanese. La celebrazione, che sarà l’occasione per chi lo conosceva di stare vicino ai genitori e alla sorella Francesca e al cognato Danilo, sarà preceduta dal rosario alle 10. La tumulazione avverrà nel cimitero locale. La camera ardente è allestita nella casa funeraria Ferrario in via Manzoni 45 a Gerenzano.

L’ultimo saluto a Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, sarà celebrato mercoledì 11 febbraio alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Caronno. La messa, che vedrà amici e conoscenti stringersi intorno a mamma Sara al compagno Vincenzo, papà Antonio con la moglie Giulia con le sorelle Chiara, Greta, Emma e il fratello Leonardo, sarà preceduta dalla recita del rosario alle 10,15. Al termine seguirà la tumulazione nel cimitero di Caronno Pertusella. È possibile rendere un ultimo saluto nella casa funeraria Ferrario in via Manzoni 45 a Gerenzano.

I due giovani hanno perso la vita nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, poco prima delle 2, quando l’Audi Rs3 sulla quale viaggiavano ha perso il controllo lungo viale Europa, finendo contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e per entrambi non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Saronno hanno eseguito i rilievi e proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Nelle ore successive alla tragedia, il dolore si è diffuso rapidamente sui social e nelle città di Saronno, Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese. Messaggi di vicinanza, ricordi e parole di affetto continuano a moltiplicarsi, mentre in viale Europa non si è fermato il via vai di amici e cittadini che hanno lasciato fiori e pensieri nel punto dell’impatto. Una partecipazione che racconta un lutto condiviso e la vicinanza alle famiglie in un momento di grande dolore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09