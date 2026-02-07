Altre news

SARONNO – Sabato 7 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco delle ore, senza precipitazioni previste. Il tempo si manterrà quindi stabile, con cieli variabili ma asciutti, sia al mattino sia nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature resteranno su valori tipicamente invernali: la massima raggiungerà gli 11°C mentre la minima si attesterà intorno ai 3°C, con un clima freddo soprattutto nelle prime ore della giornata.

Dal punto di vista della ventilazione, i venti saranno assenti o molto deboli al mattino, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti orientali, mantenendo comunque un’intensità contenuta e senza particolari effetti sul comfort percepito. Non sono segnalate allerte meteo attive per il territorio comunale, confermando una situazione complessivamente tranquilla e priva di criticità.

A livello regionale, la Lombardia sarà interessata da infiltrazioni umide che favoriranno una nuvolosità diffusa, spesso compatta, ma con fenomeni generalmente deboli o assenti sulle aree occidentali. Nelle pianure si potranno osservare nubi basse e locali banchi di nebbia, mentre sulle Prealpi e sulle Alpi alterneranno annuvolamenti e schiarite, con tendenza a un miglioramento serale su alcuni settori.

