iltra2

TRADATE – Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, il centro didattico scientifico Ecoplanetario apre le sue porte agli innamorati (e non solo!) per un’esperienza unica: una serata sotto le stelle, tra miti, leggende e storie d’amore che da millenni si raccontano osservando il cielo.

Sotto la volta celeste, avvolti dal buio della natura, ci lasceremo incantare da curiosità scientifiche e racconti che intrecciano scienza ed emozioni. Un’occasione speciale per riscoprire l’universo come non lo avete mai visto: romantico, misterioso e profondamente umano.

Un’idea perfetta dopo una cena romantica o un aperitivo a due: invece del solito film o ristorante affollato, vivi qualcosa di diverso e davvero indimenticabile.

A seguire, se il cielo lo permette, i telescopi dell’osservatorio astronomico si apriranno ai partecipanti per un momento di osservazione guidata: uno sguardo condiviso tra le stelle da vivere in coppia, in famiglia o con chi si ama.

Info e prenotazioni

Partecipazione: adulti: 15 euro, minori (4–17 anni): 10 euro, Bambini sotto i 4 anni: gratuito

Posti limitati – prenotazione obbligatoria su: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/404-racconti-intorno-al-fuoco–storie-di-stel

Apertura cancelli alle 20.45 – Chiusura cancelli alle 21.

Anche se il cielo sarà coperto, non mancherà la magia: l’evento si svolgerà al chiuso, con un’atmosfera altrettanto suggestiva e una visita all’osservatorio al posto dell’osservazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09