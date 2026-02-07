Città

SARONNO – Anche l’istituto scolastico Orsoline San Carlo ha vissuto da vicino il passaggio della Fiamma olimpica, transitata in città nel pomeriggio dell’altro giorno nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Gli studenti hanno potuto assistere al momento simbolico del cambio di tedoforo, condividendo un’esperienza particolarmente significativa legata ai valori dello sport, della partecipazione e dell’impegno rappresentati dalla fiaccola olimpica. Un’occasione che ha coinvolto direttamente ragazzi e docenti, rendendo il passaggio della Fiamma un momento educativo oltre che di festa. Il transito della fiaccola ha attraversato diverse zone della città, dal centro alle aree più periferiche, richiamando lungo le strade una grande partecipazione di pubblico. Migliaia di saronnesi si sono assiepati lungo il percorso per assistere al passaggio della Fiamma, in vista dell’avvio ufficiale dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma questa sera allo stadio di San Siro a Milano.

