SARONNO – Un nuovo mezzo entra a disposizione dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri sezione di Saronno, rafforzando l’impegno quotidiano sul territorio a supporto della comunità. La donazione riguarda un furgone che sarà utilizzato dal nucleo di protezione civile Anc della sezione cittadina per i servizi di volontariato.

A esprimere il ringraziamento è il presidente, brigadiere capo Dario Canonici, insieme ai volontari e ai soci dell’associazione, che hanno voluto sottolineare il valore del gesto compiuto dall’imprenditore ed ex parlamentare Gianfranco Librandi. Il mezzo consentirà di svolgere con maggiore efficacia le attività di presidio, assistenza e supporto logistico durante eventi, manifestazioni e iniziative pubbliche.

L’Associazione nazionale carabinieri di Saronno ha sede a Villa Gianetti, in via Roma, ed è una realtà ben conosciuta in città. I volontari sono presenti con continuità nelle vie e nelle piazze, offrendo un contributo concreto alla buona riuscita delle iniziative e alla sicurezza dei cittadini.

Il nuovo furgone permetterà di agevolare gli spostamenti e il trasporto delle attrezzature necessarie, migliorando l’operatività del gruppo. Un sostegno importante per un’associazione che, con spirito di servizio e dedizione, continua a mettere tempo ed esperienza a disposizione della cittadinanza.

