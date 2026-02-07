Cronaca

SOLARO – C’è anche un bambino di 6 anni tra le tre persone rimaste coinvolte nell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, in via San Pietro.

Lo scontro si è verificato intorno alle 13,30. Due auto si sono urtate per cause in corso di accertamento e nell’impatto è stato coinvolto anche un terzo veicolo che si trovava parcheggiato. Nel sinistro sono rimasti feriti un uomo di 22 anni, una donna di 38 anni e il bambino.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, inviati dalla centrale operativa del numero unico delle emergenze chiamati dei residenti. C’erano due ambulanze, della Croce Viola di Cesate e della Azzurra di Rovellasca, insieme all’auto medica e a una squadra di Vigili del fuoco da Saronno. Le condizioni dei feriti, inizialmente ritenute più serie, si sono poi stabilizzate. Per due di loro è stato disposto il trasporto in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Solaro, che ha effettuato i rilievi e gestito la circolazione. Il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

