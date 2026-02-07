Città

SARONNO – Tutto esaurito anche per la terza e ultima serata del ciclo di incontri “Ti facilito”, dedicati alla digitalizzazione e ai servizi pubblici online, che si sono svolti tra il 20 gennaio e il 3 febbraio al Palaexbo. Tre appuntamenti serali, molto partecipati, che hanno richiamato numerosi cittadini interessati ad approfondire strumenti ormai centrali nella vita quotidiana.

L’ultimo incontro, quello del 3 febbraio, ha registrato nuovamente il pienone. Al centro della serata l’App IO, applicazione della Pubblica amministrazione, con un focus sui principali utilizzi pratici: dall’accesso ai servizi digitali ai pagamenti, fino alla gestione delle comunicazioni ufficiali. L’incontro si è concentrato soprattutto sugli aspetti concreti dell’applicazione, con spiegazioni pensate per rendere più semplice e consapevole l’uso dei servizi pubblici digitali.

Il ciclo si era aperto il 20 gennaio con una serata dedicata alla Posta elettronica certificata, al suo funzionamento e all’utilizzo della firma digitale, strumenti fondamentali per comunicare in modo sicuro con enti e istituzioni. Il 27 gennaio, invece, l’attenzione si era spostata su Spid e Cie, i sistemi di identità digitale e i numerosi servizi pubblici collegati.

Alla base degli incontri, l’impegno di cittadini a favore di altri cittadini, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo delle applicazioni digitali di pubblica utilità e tutelare l’accesso ai servizi legati alla persona. Gli organizzatori hanno messo a disposizione le proprie competenze per favorire la diffusione della cultura digitale, spiegando anche il percorso che ha portato Italia ed Europa allo sviluppo dei nuovi sistemi di identità digitale.

