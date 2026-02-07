Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno per la rubrica mensile realizzata in collaborazione con ilSaronno.

Il servizio ferroviario tra Milano e Malpensa nacque nel 1999 con l’idea di essere un servizio totalmente a parte: un nome dedicato “Malpensa Express” con la sua categoria dedicata (Mxp) e aeroplanini stilizzati, treni dedicati con livrea esterna e allestimento interno differenti, pubblicità personalizzate, contribuzione pubblica del servizio e tariffe distribuite diversamente rispetto a quelle dell’ordinario servizio ferroviario regionale.

Ventisette anni dopo, esigenze di carattere operativo, importanti acquisti di materiale rotabile estesi a tutta la Regione (pur essendovi ancora alcuni convogli con allestimento giustamente ottimizzato per i viaggiatori aeroportuali) e una sempre maggiore integrazione di rete stanno portando finalmente a rivedere e smantellare a poco a poco tale scelta iniziale, quanto meno nella sua applicazione più rigida.

Di fatto ormai “Malpensa express” è rimasto soltanto un marchio commerciale non riconosciuto nell’alveo del servizio pubblico: il servizio consta ufficialmente delle categorie Re51 e Re54 (“Regioexpress” o, se si preferisce una dicitura in lingua italiana, “Regionali espressi”); tutte le corse sono fruibili da utenti regionali provvisti di titoli di viaggio di prima e seconda classe; l’utenza regionale appare di gran lunga prevalente su quella aeroportuale almeno in talune fasce orarie.

L’ultimo scoglio è quello del sistema tariffario aeroportuale attualmente ancora distinto e non integrato in quello regionale. Sono infatti limitate le origini o destinazioni per le quali si può emettere un singolo biglietto aeroportuale, e Saronno è una di quelle. Per altre località l’utenza è costretta ad acquistare doppio titolo di viaggio con incremento dei costi e perdendo tempo.

Anche questo scoglio dovrebbe essere in procinto di cadere; infatti, la Giunta Regionale lombarda, con Deliberazione n°XII / 5631 del 19 gennaio 2026, oltre a sancire ufficialmente l’amissione della seconda classe sui treni Re54 (era ora), ha stabilito che:

Non oltre il 1° settembre 2026 la tariffa aeroportuale (biglietto ordinario) da qualunque località ferroviaria appartenente alle p rovince di Como, Lecco e Varese (tra cui Saronno), con l’aggiunta Rescaldina (provincia di Milano) , senza fuoriuscita da tale perimetro durante il viaggio, sarà definita dalla usuale tariffa Stil seconda classe + 4.00 euro ;

(provincia di Milano) Non oltre il 1° settembre 2026 la tariffa aeroportuale (biglietto ordinario) per qualunque altro itinerario ferroviario entro i confini tariffari lombardi sarà definita dalla usuale tariffa Stil seconda classe + 9.80 euro ;

In corrispondenza del cambio orario dicembre 2026 la tariffa aeroportuale (biglietto ordinario) per itinerari transfrontalieri sarà definita dalla pertinente tariffa transfrontaliera di seconda classe + 9.80 euro ;

Sarà attivato un confronto con i soggetti competenti con l’obiettivo di attuare anche una tariffa aeroportuale sovraregionale definita dalla pertinente tariffa sovraregionale di seconda classe + 9.80 euro.

Purtroppo, gli attori sul campo danno l’impressione di non aver compreso del tutto il percorso di normalizzazione del servizio Malpensa e continuano a gestirlo come se fosse un oggetto estraneo.

Diversi utenti hanno segnalato che taluni operatori di biglietteria ancora riportavano che la seconda classe non sarebbe valida a bordo dei servizi Re54. Gli orari sbagliati della linea Re51, con fermate assurdamente saltate a parità di orario, si sono tramutati un problema pratico: infatti, il treno 2962 (partenza da Milano Centrale delle 16.55), pur avendo previste da orario ufficiale le fermate a Rescaldina, Castellanza e Ferno-Lonate Pozzolo, evidentemente a causa del caricamento non corretto della corsa nei sistemi gestionali dell’esercente, per alcuni giorni “tendeva a” saltare tali fermate seppur previste. Abbiamo notizia che per diverse sere gli utenti del Re51 2962 hanno dovuto implorare il personale di bordo di effettuare le fermate previste, come era sempre stato. Inconveniente grave che ora sembrerebbe risolto.

Continuano inoltre le incongruenze nelle informazioni audiovisive in stazione e sui treni, che per un utente abituale possono sembrare dettagli ma che per una persona venuta da fuori, o comunque non totalmente sicura del treno da prendere, possono creare un po’ confusione. Per quanto riguarda la rete ferroviaria nazionale:

A Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi i treni Re51 in partenza sono annunciati con destinazione Gallarate, senza evidenziare il transito da Saronno o da Malpensa, indicando tra le fermate “Malpensa aeroporto” e “Malpensa aeroporto”, indifferentemente per terminal 1 e terminal 2 ;

A Gallarate i treni Re51 in partenza sono annunciati evidenziando “via Malpensa Aeroporto – (via Malpensa Aeroporto)” e indicando tra le fermate “Malpensa t2” e “Malpensa t1” ; non è inusuale nella ferrovia lombarda questa difficoltà a scrivere i nomi dei posti per esteso, oppure quanto meno con abbreviazioni intuitive.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria regionale:

I display riportano correttamente le indicazioni Re51 e Re54; utenti segnalano che a Milano Cadorna si era tralasciato di rimuovere la scritta “Solo 1^ classe” ;

La destinazione dei Re51 per Malpensa e Gallarate riportata sui display e contenuta negli annunci audio è, molto intuitivamente, “Mxp-Gallarate” ;

Gli annunci audio, tuttavia, contengono l’ inesistente categoria “Espresso” (tradotta anche in inglese) invece della corretta “Regioexpress” / “Regionale Espresso”;

Nell’indicare le fermate dei Re51, non si è riusciti a scrivere semplicemente “Ferma in tutte le stazioni” bensì si è ideata la curiosa formula “ferma a Malpensa Aeroporto e in ogni stazione”, che viene anche pronunciata dai sistemi audio risultando di comprensione difficile.

Per quanto riguarda i treni:

Invece delle corrette categorie Re51 e Re54 si è programmata per tutti l’ inesistente categoria “Mxp” ;

Come destinazione dei treni per Gallarate si è scritto semplicemente “Gallarate” quando invece forse sarebbe stato più opportuno scrivere “Mxp-Gallarate” richiamando i display delle stazioni regionali ;

L’indicatore di destinazione, a differenza che prima del più recente cambio orario, non contiene informazioni che consentano di distinguere quali corse fermino anche a Rescaldina, Castellanza, Ferno-Lonate Pozzolo e quali no (per quanto tale distinzione non avrebbe neppure senso di esistere).

L’auspicio è quindi che Regione Lombardia, che sta compiendo diversi sforzi per integrare sempre meglio i servizi per Malpensa nel resto del servizio ferroviario regionale, possa intervenire convincendo i vari gestori ad adottare politiche comunicative corrette e coordinate tra tutti. Concludiamo ricordando che, sullo sfondo, ma sempre più vicina, c’è la revisione generale dei servizi su Malpensa, attualmente prevista a dicembre 2027, che fu illustrata estensivamente in “Tra i binari” di aprile 2025. Tali previsioni (con le note criticità che comportano per Saronno) al momento risultano sostanzialmente confermate nella pianificazione regionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09