Volley

CARONNO PERTUSELLA – Tonfo per la Rossella Caronno che perdendo in casa sabato sera nel match clou del campionato di volley maschile serie B, perde anche la leadership nel torneo, scavalcata proprio dal Ciriù vincente sul parquet caronnese.

Sempre sabato buon successo per la Pallavolo Saronno che consolida la propria posizione di centro classifica battendo l’Albisola e scavalcandola in graduatoria mentre la Miretti Limbiate perde in casa e resta solo in fondo alla graduatoria.

Risultati

14′ giornata: Mondovì-Npsg 3-2, Miretti Limbiate-Novi 1-3, Garlasco-Sant’Anna 3-0, Parella Torino-Yaka Malnate 0-3, Rossella Ets Caronno-Ciriè 0-3, Res Volley Mozzate-Allianz Diavoli rosa 1-3, Pallavolo Saronno-Albisola 3-0.

Classifica

Ciriè 31 punti, Novi e Rossella Caronno 30, Garlasco 29, Res Mozzate e Yaka Malnate 28, Pallavolo Saronno 22, Albisola 21. Diavoli rosa 20, Sant’Anna e Npsg 14, Parella 11, Mondovì 9, Miretti Limbiate 7.

(foto archivio)

