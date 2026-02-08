Calcio

SARONNO- Nel girone R di Seconda Categoria di Legnano, il Dal Pozzo cala il poker contro la Legnanese nell’anticipo settimanale, imponendosi con un netto 4-1. Un successo pesante per i padroni di casa, che allungano sul sesto posto e consolidano la propria posizione in zona playoff. A firmare la vittoria sono Barone, Di Lio e la doppietta di Maggiore, mentre per la Legnanese l’unica rete porta la firma di Meraviglia. Scivolone inatteso invece per l’Amor Sportiva, che cade sul campo dell’Oratorio San Francesco con il risultato di 4-1. Nonostante la sconfitta, i saronnesi restano in una posizione di classifica tranquilla, mentre i padroni di casa escono dalla zona playout.

Nel girone Z di Seconda Categoria di Varese, il Cistellum centra un’importante vittoria esterna superando il Busto per 2-1. Tre punti fondamentali che permettono agli ospiti di rimanere saldamente al secondo posto, continuando l’inseguimento al Sammarate, capolista distante appena due lunghezze.

Infine, nel girone B di Prima Categoria, termina in parità la sfida salvezza tra Gerenzanese e Garbagnate. Un punto che non cambia sostanzialmente la situazione di entrambe: i gerenzanesi restano in zona playout, ma a una sola lunghezza dalla zona sicura.