Sport

SOVICO – La Cogliatese affronta l’Albiatese e va a caccia di tre punti fondamentali per tornare a respirare e allontanarsi dalla zona calda.

Come spesso accaduto in questa stagione, i biancoazzurri giocano bene e tengono il possesso senza riuscire a pungere. In tutto il primo tempo, non ci sono da segnalare pericoli creati dai padroni di casa, mentre la formazione di Biemmi sfiora la rete con due grosse occasioni per Banfi che tuttavia non riesce a capitalizzare prima di testa e poi col destro.

Nella ripresa, cresce l’Albiatese che limita le manovre della Cogliatese e comincia ad affacciarsi in avanti. Dopo un paio di parate di Ortolan, al 71’ arriva il vantaggio dei biancorossi, su un lancio lungo sfila dietro alla difesa Marelli, seppur con posizione di partenza molto sospetta, e non fallisce col piattone, 1-0. I biancoazzurri non riescono a reagire e subiscono il raddoppio dieci minuti piu tardi, su un cross da punizione dalla sinistra Citterio E. svetta in cielo e la schiaccia di testa nell’angolono, 2-0. Gli ospiti riescono a riaprirla di rabbia, all’87 Donghi passa forte verso il centro, buco difensivo e Banfi stavolta non sbaglia, 2-1. Gli ultimi minuti sono di preghiere e lanci lunghi, ma i padroni di casa con esperienza perdono tempo e rimangono ordinati tenendo la porta al sicuro. Triplice fischio, vince l’Albiatese per 2-1.

Per la squadra di Biemmi arriva un’altra sconfitta viziata dalla scarsa convinzione e precisione negli ultimi trenta metri di campo. L’esatto opposto dell’Albiatese che ha avuto poche palle gol ma non ha perdonato. Ora si fa dura, la Cogliatese, in piena zona playout, deve pensare a compattarsi e unirsi per riemergere dai bassifondi. Prossimo impegno in casa contro la Veranese.

Albiatese – Cogliatese : 2-1

ALBIATESE : Citterio P., Ciabattoni, Colombo, Beretta L., Riva, Citterio E., Beretta S., Marelli, Beccalli, Ciofi, Alberti. A disposizione : Villa, Mundo, Resnati, Agostoni, Sanvito, Serugeri, Rovelli, Tundo, Buratti. All. Seveso

COGLIATESE : Ortolan, Cappelletti, Rose, Quaggelle, Pastore, Romano, Donghi, Capici, Banfi, Cimnaghi, Avella. A disposizione : Sanfilippo, Borghi, Corona, Del Bianco, Ferrario, Pascale, Gualdoni, Sasso, Ceglia. All. Biemmi

Marcatori : 26st Marelli (A), 35st Citterio E. (A), 42st Banfi (C)