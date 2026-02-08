Calcio

TERRAZZANO- Prestazione autoritaria dell’Equipe Garibaldi, che espugna il campo del Terrazzano con un netto 4-1.Gli ospiti conducono la gara con personalità e ritmo, mostrando solidità in ogni reparto e grande efficacia sotto porta.

La squadra garibaldina costruisce il successo grazie a una manovra fluida e a un atteggiamento sempre propositivo, riuscendo a colpire più volte nel corso dell’incontro. A referto vanno Jaouhar, Scatigna e Camara, con anche un autogol a completare il bottino offensivo di una serata decisamente positiva. Nonostante il tentativo del Terrazzano di rimanere in partita, con il goal di Mella, l’Equipe Garibaldi gestisce con maturità il vantaggio e non concede spazi per una rimonta.

Tre punti pesanti in trasferta per l’Equipe Garibaldi, che manda un segnale forte al campionato e prosegue il proprio cammino con fiducia e ambizione.

