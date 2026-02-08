Calcio

LAZZATE – Vittoria pesantissima per l’Ardor Lazzate che questo pomeriggio in casa ha superato la Besnatese al termine di una gara con ben sette gol. Avanti i locali al 6′ con bomber Cazzaniga, raddoppio di Giuliomaria al 35′. Ma nella ripresa la momentanea rimonta della Besnatese con le reti di Squitieri al 13′ e di Cucco al 30′ ma poi la doppietta di Panzani al 35′ e 39′ restituisce serenità ai brianzoli;: nel finale per Besnate a segno Cucco al 46′.

Risultati

23′ giornata. Sabato: Solbiatese-Arconatese 2-1; domenica: Arcellasco-Legnano 1-4, Caronnese-Mariano 0-2, Fbc Saronno-Magenta 4-0, Rhodense-Vigevano 1-1, Sestese-Sedriano 5-1, Vis Nova Giussano-Vergiatese 3-0, Ardor Lazzate-Besnatese 4-3, Altabrianza-Lentatese 0-2.

Classifica

Arconatese 53 punti, Solbiatese 41, Legnano 39, Caronnese e Fbc Saronno 38, Vergiatese 36, Rhodense 34, Magenta 33, Lentatese 32, Vis Nova Giussano e Mariano 29, Besnatese 27, Sedriano 26, Sestese 24, Altabrianza 23, Ardor Lazzate e Arcellasco 20, Vigevano 19.

