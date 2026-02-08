Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Si gioca la ventitreesima giornata di Eccellenza 25-26 allo Stadio Comunale di Caronno Pertusella. La Caronnese di mister Michele Ferri ospita oggi il granitico Mariano guidato da Davide Rione.

La cronaca – Al 3’ la partita si apre con un bel cross dalla fascia destra di Vaghi che Colombo al volo aggancia e manda alto di poco sopra la traversa del Mariano. Al 17’ Di Quinzio si divincola palla al piede, crossa a centro area, velo di Malvestio e Colombo al volo calcia ancora alto. I padroni di casa presidiano la metà campo avversaria. Al 27’ su punizione Orellana calcia sopra il legno più alto della porta caronnese. Al 33’ Schingo calcia un rasoterra che sfiora il palo dei padroni di casa.

Inizia la ripresa. Bella occasione gol al 6’: Cannizzaro crossa a centro area liberando Corno al colpo di testa e solo l’intervento tempestivo del numero uno avversario Aiello salva il gol. Al 22’ il neo entrato Ghibellini palla al piede entra in area e con un passaggio rasoterra libera Malvestio al tiro con palla che vola sopra la traversa. Al 23’ Abbiati approfitta di un continuo batti e ribatti in area della Caronnese per gonfiare la rete e portare il Mariano in vantaggio: 0-1. Al 31’ arriva il raddoppio degli avversari con un vero e proprio eurogol di Abbiati che segna la sua personale doppietta con un tiro spiovente dalla tre quarti che spiazza tutti, incluso il numero uno caronnese Paloschi: 0-2. Al 36’ ci prova Sorrentino che intercetta un bel cross di Vitofrancesco e di testa sfiora il secondo palo. Sul finale ci prova ancora Colombo con un colpo d testa da posizione centrale a seguito di cross di Terrini ma il portiere del Mariano è attento a disinnescare e a congelare il risultato sul definitivo 0-2.

Continua così la serie non completamente positiva delle prestazioni dei rossoblù tra le mura di casa che si trovano di fronte avversari più cinici e capaci di non regalare alla formazione di mister Ferri le anelate soddisfazioni.

Caronnese-Mariano 0-2

CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Terrini, Ortelli, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (19′ st El Halili), Colombo, Di Quinzio (26′ st Vitofrancesco), Corno (19′ st Ghibellini). A disposizione: Colombo, Tumino, Cerreto, Cappi. All. Michele Ferri

MARIANO: Aiello, Mariani D., Calandra, Cannataro (40′ st Mariani R.), Beye, De Rosa, Della Torre, Abbiati, Schingo n(42′ st Disca), Orellana Cruz, Miccoli. A disposizione: Leoni, Piombino, Bettoni, Menchise. All. Rione

Arbitro: Alushi di Lodi (Fusco di Milano e Fazzo di Milano).

Marcatori: 23′ st Abbiati (M), 31′ st Abbiati (M).

(foto Caronnese: una fase della partita)

08022026