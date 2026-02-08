Calcio

SARONNO – Nel girone A di Eccellenza Lombardia, sarà impegnata nel pomeriggio di oggi 8 febbraio il Fbc Saronno che, in occasione della ventitreesima giornata di campionato, ospiterà allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno il Magenta. Il fischio d’inizio è previsto alle 14.30, a fischiare sarà Simone Spadaccini di Chieri, assistenti David Tirloni di Treviglio e Lorenzo De Micheli di Gallarate.

I saronnesi arrivano al match odierno dopo la vittoria di misura nella gara infrasettimanale contro la Besnatese messa ko in trasferta per 1-2. Il Magenta, invece, ha voglia di rialzarsi dopo il pesantissimo 4-0 subito in casa dell’Arcoanatese.

(foto da archivio)