Calcio Eccellenza, un bellissimo Fbc Saronno travolge con un poker il Magenta
8 Febbraio 2026
SARONNO – Grandissima vittoria per il Fbc Saronno che travolge il Magenta nella gara disputata nel primo pomeriggio di oggi 8 febbraio allo stadio Colombo Gianetti di Saronno valida per la ventitreesima giornata del girone A di Eccellenza lombarda.
La gara si sblocca dopo solamente 9 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con Ruschena che, con un inserimento perfetto, riesce a deviare in porta il cross dall’out di destra di Vassallo. Nonostante lo svantaggio, il Magenta non riesce mai a spaventare concretamente gli avversari chiudendo, così, il primo tempo con il risultato di 0-1.
Le distanze tra le due squadre si dilungano nella ripresa con la rete messa a segno al 67′ da Vassallo che insacca in porta su assist di Lofoco, complice una bellissima azione personale del subentrato Cabezas. La partita si chiude completamente prima al 30′ del secondo tempo e poi nel recupero con i goal di Ientile dalla distanza e Raimondo che chiude i giochi calando il poker su assist bellissimo di Mzoughi.
Il Fbc Saronno, dunque, stravince una partita importante grazie alla quale vola in zona play-off raggiungendo la Caronnese al quarto posto della classifica, vista anche la sconfitta rossoblu odierna contro il Mariano. Il Magenta, con l’ottava sconfitta stagionale rimediata oggi, scende, invece, all’ottavo posto del girone.
Fbc Saronno-Magenta 4-0 (1-0)
FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso (36’ st Alletto), Viganò (41’ st Manfron); Ientile (36’ st Raimondo), De Vincenzi, Mira, Ruschena; Serra (12’ st Cabezas), Candido (28’ st Mzoughi), Vassallo. A disposizione Foresti, Veronelli, Quaglio, Tibaldo. All. Tricarico.
MAGENTA (4-4-2): Tozzo; Baldaro (39’ st Moschei), Beretta, Piagni, Fasoli; Perini (39’ st Confalonieri), Vecchierelli (30’ st Mondoni), Dugo (7’ st Deda), Furlan; Romanini (7’ st De Milato), La Torre. A disposizione Macchi, Varano, Decio, Carugati. All. Ganz.
