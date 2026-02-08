Calcio

ROVELLO PORRO – Nel fine settimana a Rovello Porro, sabato mattina, la sfida del campionato Primavera 2 fra i padroni di casa del Como 1907 e l’Udinese: è finita 2-2. Avanti i friulani, penultimi in graduatoria, nel corso del primo tempo con i gol di Romanin al 10′ e di Popov al 36′ ma la pausa di metà gara ha fatto bene ai lariani che nella ripresa sono riusciti nella rimonta grazie alle reti di Bosze al 11′ e di Mazzara su calcio di rigore al 22′.

Per il Como capolista il successo consente di restare solitario al comando con 38 punti, al secondo posto il Lecco a quota 37 poi il Modena a 33.

I comaschi tornano in campo sabato 14 febbraio in trasfeta sul campo della Pro Vercelli, quarta in classifica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

08022026