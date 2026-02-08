Calcio serie D: Varesina, pari a Brusaporto con gol di Manicone. Milan sconfitto
8 Febbraio 2026
VENEGONO SUPERIORE – Ventitreesima giornata nel girone B e per la Varesina arriva un punto in trasferta sul campo del Brusaporto. Un pareggio che permette di muovere la classifica al termine di una gara equilibrata. La partita si sblocca nella ripresa con il vantaggio dei padroni di casa firmato Martini, ma la Varesina reagisce subito e trova il pari pochi minuti dopo con Manicone, ancora una volta decisivo.
Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
Risultati e marcatori
Breno–Casatese Merate 0-1 Rete: 43′ st Goffi.
Brusaporto–Varesina 1-1 Reti: 15’ st Martini (B), 18’ st Manicone (V).
Folgore Caratese–Pavia 2-0 Reti: 3′ pt Gjonaj, 46′ pt Capelli.
Milan Futuro–Virtus CiseranoBergamo 0-1 Rete: 19′ st Viscardi.
Nuova Sondrio–Vogherese 4-1 Reti: 5′ pt Martinez (S), 7′ pt Badjie (S), 39′ pt Vasil (S), 5′ st Folli (V), 9′ st Marras (S).
Oltrepò–Leon 0-1 Rete: 45′ st Prandini.
Real Calepina–Castellanzese 1-2 Reti: 23′ pt Chessa (C), 16′ st Castelletto (C), 40′ st Lugnan (RC).
Villa Valle–Scanzorosciate 1-1 Reti: 20′ pt Belloli (S), 4′ st Semprini (V).
Caldiero Terme-Chievo Verona 4-1 Reti: 13′ pt rig. Zerbato (CT), 33′ pt Zerbato (CT), 12′ st Caneva (CT), 17′ st Gentile (CT), 46′ st rig. Costantino (C).
Classifica
Folgore Caratese 48, Chievo Verona 40, Casatese Merate 38, Brusaporto 38, Villa Valle 37, Caldiero Terme 35, Milan Futuro 35, Virtus CiseranoBergamo 34, Leon 33, Real Calepina 30, Oltrepò (-3) 30, Castellanzese 29, Scanzorosciate 29, Breno 28, Varesina 21, Sondrio 19, Pavia 17, Vogherese (-2) 11.
