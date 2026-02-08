Città

SARONNO – Essere campioni non solo in vasca, ma anche nella vita quotidiana. È questo il senso dell’iniziativa “Campioni fuori dall’acqua” che domenica 1 febbraio ha visto protagonisti il Rotary Club di Saronno e la Caronno Pertusella Nuoto Asd alla Mensa di Betania della Fondazione Casa di Marta.

Per la prima di cinque date in programma, soci rotariani, genitori e piccoli atleti della squadra agonistica di nuoto hanno preparato e servito pasti caldi alle persone in difficoltà. Un gesto concreto di solidarietà, ma anche un momento educativo pensato per trasmettere ai giovani il valore dell’impegno verso gli altri.

Un ringraziamento è stato rivolto a Casa di Marta per aver reso possibile l’iniziativa, offrendo uno spazio di incontro e condivisione. L’obiettivo è chiaro: aiutare i ragazzi a comprendere che “essere campioni non significa sempre vincere, ma esserci quando serve”.

Già in questo primo appuntamento non è passato inosservato l’entusiasmo con cui i giovani nuotatori hanno affrontato il servizio, dimostrando serietà e attenzione. Al termine del ciclo di incontri, tutta la squadra agonistica avrà partecipato al progetto, diventando simbolicamente “campioni di solidarietà”.

A sostenere l’iniziativa i presidenti Massimiliano Fragata per il Rotary Club di Saronno e Ferdinando Russo per la Caronno Pertusella Nuoto Asd.

